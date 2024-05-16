موعد وقفة عرفات فلكيا.. 15 يونيو المقبل

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد وقفة عرفات فلكيا وكذلك أول ايام عيد الأضحى المبارك 2024، منوها إلى أن السبت الموافق 15 يونيو المقبل هو موعد الوقفة على أن يكون الأحد 16 يونيو أول أيام العيد وهو يوم النحر والتضحية.

موعد وقفة عرفات فلكيا

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وفقا لتقرير صادر عنه أن موعد وقفة عرفات فلكيا هو 15 يونيو، ولكن الموعد الرسمي يرجع للملكة العربية السعودية نظرا لارتباط العيد ووقفة عرفات بنسك الحج الأعظم، مؤكدا أنه يجب على المواطنين ضرورة اتباع التعليمات والبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية في هذا الشأن.

رؤية هلال شهر ذي الحجة 2024

وتابع المعهد، أن المعهد بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية ستستطلع هلال شهر ذي الحجة عبر المواقع المختلفة العتمدة لدي الجهات في الاستطلاع، ودائما ما تكون أعلى قمم جبال سانت كاترين والقطامية وحلايب والصحراء الغربية.