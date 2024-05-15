«المهندسين» تنعى هشام عرفات وزير النقل السابق

نعت نقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، الذي وافته المنية مساء اليوم، داعين أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، ويلهم أسرته وذويه والسلوان.

وفاة هشام بركات

كان أعلن الدكتور خالد عرفات، نجل المهندس الراحل الدكتور هشام عرفات، عن موعد وصلاة الجنازة قائلا: «ستقام صلاة الجنازة غدا الخميس عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، والدفنة فى مقابر العائلة».

وتولى هشام عرفات وزارة النقل في تعديلات وزارة شريف إسماعيل في فبراير 2017، واستمر في منصبه في وزارة مصطفى مدبولي، حتى قدم استقالته من منصبه في 27 فبراير 2019.

حصل هشام عرفات على بكالوريوس الهندسة في جامعة عين شمس عام 1985؛ كما حصل على درجة الماجستير من نفس الجامعة في عام 1991؛ وعلى الدكتوراه من جامعة عين شمس وجامعة براونشفايغ بألمانيا، وتدرج في العديد من المناصب والوظائف بالجامعة، حيث شغل منصب عضو اللجنة القومية للإشراف على البرامج الخاصة.