نائب رئيس الوزراء العماني: لن تهنأ المنطقة بالاستقرار إلا بحل القضية الفلسطينية

قال أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العماني، إن الأمة العربية في أحوج ما يكون على التمكين في صون وتطوير أمنها ومحيطها ومكانتها الاستراتيجية ومقدراتها الاقتصادية لتغدو قادرة على مواجهة التحديات، لافتًا إلى أن ما يحدث للشعب الفلسطيني يحتم على الدول العربية اتخاذ موقف عربي أكثر تأثيرًا وفاعلية ويكفل للشعب الفلسطيني حق تقرير المصير.

وأضاف، في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه دون حل دولتي فلسطين والاحتلال الإسرائيلي وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربي، لن تهنأ المنطقة بالاستقرار الدائم والازدهار المستدام، الذين يتوق إليهم أبناء دول المنطقة.

وواصل: «نناشد المجتمع الدولي بضرورة التطبيق الفعلي للقانون الدولي لتحقيق العدالة للشعب الفسطيني وتأمين الأمن والاستقرار للجميع».