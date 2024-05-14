النهضة بقيادة نجم الأهلي السابق يحل ضيفا على نادي عمان بدوري «عمانتل»

يحل نادي النهضة، المحترف بصفوفه والتر بواليا، لاعب النادي الأهلي السابق، ضيفا على نظيره نادي عمان، على ملعب «السيب»، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 لبطولة الدوري العماني لكرة القدم «دوري عمانتل»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة.

ويدخل نادي عمان، مباراة النهضة، بالفوز على نظيره ظفار بنتيجة 3-1، على ملعب «السيب»، بالجولة 20 من بطولة الدوري العماني لكرة القدم «دوري عمانتل»، ليحتل المركز الرابع في ترتيب فرق المسابقة برصيد 33 نقطة.

تعادل إيجابي بين النهضة بقيادو بواليا والرستاق

في المقابل، يخوض النهضة بقيادة والتر بواليا، لاعب النادي الأهلي السابق، مباراة نادي عمان، بتعادل إيجابي بنتيجة 1-1 مع نظيره الرستاق، بالجولة 20 من المسابقة، على ملعب «مجمع البريمي الرياضي»، ليرتفع رصيد إلى النقطة 40 بالمركز الثاني.

وحصد نادي السيب لكرة القدم، بطولة الدوري العماني «دوري عمانتل»، لتصدره المسابقة برصيد 51 نقطة، بفارق 11 نقطة عن نادي النهضة، صاحب المركز الثاني، قبل جولتين من نهاية المسابقة، وكذلك بطولة «كأس السوبر، وكأس الاتحاد»، خلال موسم 2024.