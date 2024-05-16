رئيس الحكومة المغربية: قضية فلسطين جوهر إقرار سلام دائم بالشرق الأوسط

قال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إنّ انعقاد القمة العربية في البحرين جاء في ظروف عصيبة دوليًا، لافتا إلى القمة المشتركة جاءت لمواجهة القضايا المُلحة لأمتنا العربية للنهوض بالأوضاع الراهنة ورفع التحديات الأمينة التي نواجهها.

وأضاف أخنوش في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، تجعلنا أكثر إصرارًا على أن تظل القضية الفلسطينية هي جوهر إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد رئيس الحكومة المغربية، على دعمه الثابت للشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، على حدود الـ4 من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.

وأدان أخنوش الأعمال الانتقامية في قطاع غزة عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي الإنساني، مجددًا إدانته القوية لقتل الأبرياء، مؤكدا على أنّ فرض واقع جديد في قطاع غزة ومحاولة التهجير القسري، هو أمر مرفوض يزيد من تفاقم الأوضاع وزيادة حدة العنف وعدم الاستقرار.

وأكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزء من الأراضي الفلسطينية الموحدة، مشددًا على ضرورة الإسراع بتقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين داخل القطاع، وتعزيز حماية المدنيين العزل، مشددا: «سنواصل جهودنا بالتنسيق مع رئيس الدولة الفلسطينية، محمود عباس، وبذل المساعي الممكنة للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة».