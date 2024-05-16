حزب مصر أكتوبر: كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية كاشفة لأوجاع المنطقة

قالت الدكتور جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية في المنامة جاءت كاشفة لكل ما تمر به المنطقة جراء الحرب على قطاع غزة الذي يعاني من عدوان غاشم، مشيدة بتأكيده على أن مصر هي من أضاءت شعلة السلام في المنطقة ودفعت ثمن ذلك غاليا.

قمة البحرين فرصة مهمة لحشد الإرادة العربية

وأكدت في بيان لها، أن القمة العربية في المنامة تأتي في وقت ومرحلة دقيقة جداً للمنطقة، فهي المسار الأسمى الذي يجسد العمل العربي المشترك، مؤكدة أن القضية الفلسطينية فرضت نفسها وبقوة على طاولة القادة العرب لتكون فرصة مهمة لحشد الإرادة العربية لتوجيه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي حول ضرورة تحمل مسؤولية فاعلة وجادة تدفع نحو إيجاد الحلول والتسويات، خاصة للأزمة الكبرى في قطاع غزة، والعمل على دعم والاعتراف بالسلطة الفلسطينية.

انضمام مصر إلى دعوى جنوب إفريقيا

وأوضحت أن الرئيس السيسي عمل على التأكيد على الموقف المصري الحاسم الذي يعبر يوما بعد يوم عن دعم القضية الفلسطينية بكافة أشكالها، من خلال إعلان مصر انضمامها إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، خاصة أن هذا المسار جاء استكمالاً لجهود مصر التي تحملت مسئوليتها منذ اليوم الأول، وهي استقبال المساعدات الإنسانية من كافة دول العالم بمطار العريش، كان لمصر فيها النصيب الأكبر، غالبيتها لإغاثة أهل قطاع غزة المنكوبين الذين تعرضوا للقتل والدمار والتشريد والمجاعة والحصار.

وشددت على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يدخر جهدا في كافة لقاءاته لحشد الرأي العام الدولي والإقليمي نحو رفض التهجير وتمكين أهالي قطاع غزة من العودة إلى ديارهم، ومشاركته في القمة بمثابة تأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام من خلال التسوية الشاملة على أساس حل الدولتين، بما يحمي المنطقة من تهديد أمنها وسلامها، كما يدعو إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة أبرزها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والحفاظ على الحقوق الفلسطينية.