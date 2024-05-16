عضو مجلس النواب: كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية تجسيد لملحمة مصر

أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية 33 المقامة في دولة البحرين، التي تطرقت للعديد من النقاط، بداية من موقف مصر الداعم والثابت حيال القضية الفلسطينية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بأمان، واستمرار إسرائيل في التهرب من مسؤولياتها.

كلمة الرئيس السيسي بمثابة تجسيد لموقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

وقال الخبيري في بيان له، إن كلمة الرئيس السيسي كشفت الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي وإدعاءاته الكاذبة وجرائمه المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي بمثابة تجسيد لموقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة، ورفضها القاطع لسياسة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية، ومساعيها الدؤوبة لوقف إطلاق النار، وتحقيق السلام في المنطقة.

السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته

وأكد النائب نادر الخبيري، أن الرئيس السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وفضح زيف الادعاءات الإسرائيلية، وكشف عن معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة الحصار الظالم والقصف المدمر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حرص الرئيس السيسي على تأكيد الثوابت المصرية في القضية الفلسطينية، وهي رفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسرياً وهو الموقف الذي أعلنته مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.