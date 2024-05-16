القمة العربية تحث الأطراف في السودان على التسوية.. وضرورة إنهاء الأزمة السورية

أكد البيان الختامي للقمة العربية بالحرين عن كامل تضامنه مع جمهورية السودان، في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وفي طليعتها القوات المسلحة، داعيًا إلى الالتزام بتنفيذ إعلان جدة بغية التوصل إلى وقف لإطلاق نار، يكفل فتح مسارات الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين.

كما حث الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة، ومن بينها منبر جدة ودول الجوار وغيرها، من أجل إنهاء الصراع الدائر واستعادة الأمن والاستقرار في السودان، وإنهاء محنة الشعب السوداني الشقيق.

البيان الختامي يؤكد على ضرورة إنهاء الأزمة السورية

كما أكد البيان الختامي للبحرين، ضرورة إنهاء الأزمة السورية، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين، رافضًا التدخل في شؤون سوريا الداخلية، وأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية فيها.