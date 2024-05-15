كاتب صحفي: لقاء القمة العربية بالبحرين جاء في توقيت مناسب

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن لقاء القمة العربية في البحرين مهم جدا، وجاء في توقيت استثنائي، ويناقش ملفات كثيرة، إذ تزدحم طاولة القادة بالملفات المستحدثة والتقليدية، ولكن الرابط الأساسي فيها هي فكرة الأمن القومي العربي.

دعم فكرة الأمن القومي العربي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الشق الأمني في القمة العربية، يضم 8 نقاط عربية مازالت مشتعلة، تتمثل في القضية الفلسطينية، ولبنان، سوريا، اليمن، ليبيا، السودان، موضحا أن حتى العراق لازالت لديها بعض المشكلات، وهذه الملفات ترتبط ارتباطا وثيقا بدعم فكرة الأمن القومي العربي.

الملف الخاص بالأمن الغذائي يرتبط بفكرة دعم الأمن القومي العربي

وأشار إلى أن الملف الخاص بالأمن الغذائي يرتبط بفكرة دعم الأمن القومي العربي، موضحا أن جميع الدول العربية الآن تتضرر من فكرة تداعيات الاقتصاد العالمي على الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ملف الأمن المائي، مشيرا إلى أن هناك عدد من الدول العربية لديها أزمات في فكرة الأمن المائي، وملف التغير الاقتصادي الكبير الحادث في العالم الآن ووضعية المجموعة العربية في الخريطة الاقتصادية العالمية.