أحمد الطاهري: المشروع المصري حقيقي ومستقر.. والقاهرة ما زالت صوت السلام

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ المشروع المصري حقيقي، إذ تميز باستقراره على مدار 10 سنوات، بسياسة واضحة وثابتة.

وأضاف خلال تصريحات عبر «إكسترا نيوز»، على هامش فعاليات القمة العربية من البحرين، مع الإعلامي محمود السعيد، أنّ هذا المشروع المصري الذي يهدف إلى الأمن والسلام والاستقرار، خصم حقيقي لمشروع الفوضى بالمنطقة.

وتابع: «هناك بُعد آخر لكلمة الرئيس السيسي، وهو توصيف اللحظة الراهنة فيما يخص أزمة غزة، وما يتعرض له أهلنا في فلسطين، وتحميل الجانب الإسرائيلي مسؤولية ما جرى، والتصدي للمراوغات الإسرائيلية، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية ما جرى».

وواصل: «هناك نقطتان في غاية الأهمية، وذلك في كلمة الرئيس السيسي، أولا: من يعتقد أنه قادر على تحقيق الأمن والاستقرار بالقوة واهم، وتحقيق مصالح والحفاظ عليها بالقوة».

وأكمل: «النقطة الأخرى، رغم حالة الضبابية الإقليمية التي نعيشها، فإن مصر ما زالت صوت السلام، والدولة التي دفعت ثمن السلام، وتعرف قيمة السلام وتدفع إلى السلام، وبالتالي، فإن هذه الرسالة مفادها أمر آخر، وهو أن مصرَ لن تترك هذا الإقليم فريسة للفوضى مرة أخرى».