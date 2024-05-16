حزب مصر 2000: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية تجسيد لدعم فلسطين

قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، إن القمة العربية تعكس استمرار التشاور بين القادة العرب في ظل الظروف الطارئة التي تعيشها المنطقة العربية، فالقضية الفلسطينية هي المحور الرئيسي لمواجهة المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين.

القمة العربية

وأضاف غزال أن القمة العربية فرصة لتوحيد كلمة الدول العربية وتضافر جهودها لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وأنه لابد من ضرورة أن يكون هناك موقف موحد وحازم تجاه التصعيد الإسرائيلي والانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ومواجهة حرب الإبادة الجماعية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح محمد غزال، في بيانه، أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يدرك مدى تكاتف الدولة العربية في مواجهة الأنتهاكات للقانون الدولي والأتفاقيات الدوليه التي يقوم بها، وأن لابد من مواجهة التصعيد بتصعيد في المواقف، خاصة بعدما قامت مصر بالإعلان عن عزمها الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي باتهام الحكومة الإسرائيلية المتطرفه بارتكاب جريمة إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس حزب مصر 2000، علي أن القمة العربية تأتي في توقيت هام للغاية، حيث يعاني الشعب الفلسطيني من سكان قطاع غزة من تصعيد خطير جداً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفح الفلسطينية، بما يمثل تحولا في مسار القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية تؤكد دور مصر التاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية.