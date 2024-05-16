برلماني: كلمة السيسي أمام القمة العربية أكدت رفض تصفية القضية الفلسطينية

أكد علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الدورة الـ33 من القمة العربية بمملكة البحرين، وضعت الحقائق أمام الجميع وكانت كاشفة، كما أكدت على ثوابت الدولة المصرية الراسخة الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة؛ ووضعت المجتمع الدولى أمام مسؤولياته بضرورة التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، خاصة قطاع غزة، وجددت موقف مصر الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني؛ ورفض تصفية القضية الفلسطينية.

قمة المنامة

وأضاف «عابد»، أن كلمة الرئيس في قمة المنامة جددت أيضا رفض مصر الراسخة تهجيرالفلسطينيين أو نزوحهم قسريا، من خلال خلق ظروف تجويع الشعب وجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة؛ بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها وتصفية القضية.

وقال «عابد»، إن كلمة الرئيس تضمنت العديد من الرسائل، أبرزها كلمات الرئيس أن الحلول الأمنية والعسكرية لن تكون قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن؛ وأن سياسة حافة الهاوية لا يمكن أن تجدي نفعا أو تحقق مكاسب.

معالجة القضية من جذورها

وأشار «عابد» إلى أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة معالجة القضية من جذورها، وإنهاء الصراع، وذلك عن طريق واحد هو حل الدولتين.