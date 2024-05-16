ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا للنصب على المواطنين بالقاهرة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات مقيمة بمحافظة القاهرة) بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص ، كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، واتخاذها للكيان مقراً لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على شهادات دبلومة معتمدة في مجال فنون التجميل وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بمراكز التجميل داخل وخارج البلاد – على خلاف الحقيقة - والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها (عدد من شهادات الدبلومة خالية البيانات وعدد منها بأسماء أشخاص مختلفة تفيد منحهم درجة الدبلومة - مطبوعات دعائية – جهاز حاسب آلي بمشتملاته - أكلاشيه جميعهم خاصين بالكيان التعليمي الوهمي المشار إلىه).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.