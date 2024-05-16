كاتب صحفي: الرئيس السيسي في كلمته وضع العالم كله أمام مسؤولياته تجاه حرب غزة

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، مدير تحرير اليوم السابع، إنّ الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة العربية اليوم، وضع العالم كله أمام مسؤولياته، فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتحذير من مغبة اقتحام رفح الفلسطينية.

الرئيس السيسي بالقمة العربية اليوم

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع على فضائية «دي إم سي»، من تقديم الإعلامية دينا عصمت، أنّ الرئيس السيسي تحدث عن أن مصير المنطقة لا يمكن أن يكون في يد دعاة الحروب، وإنما المصير بيد الشعوب العربية المؤمنة بالسلام.

أجندة الرئيس السيسي كانت مقتظة باللقاءات الثنائية

أشار إلى أن أجندة الرئيس السيسي اليوم، كانت مكتظة باللقاءات الثنائية، سواء مع عاهل الأردن، والعراق ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والرئيس الجيبوتي والرئيس الفسطيني، لافتا إلى أن أبرز تفاصيل هذه اللقاءات، كانت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه كان هناك توافق في الرؤى من أجل وقف إطلاق النار، وإدخال المسعدات الإغاثية والإنسانية.

وأكد أن القادة العرب حذروا بشأن إقبال جيش الاحتلال الإسرائيلي على أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، مذكرًا بأن الوضع في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، وضرورة التوصل إلى استقرار المنطقة، كان حاضر على طاولة المباحثات.