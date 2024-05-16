أحمد الطاهري: بيان القمة العربية تضمن المحاور الرئيسية لكلمة مصر

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ جزءً رئيسيا من عناصر ومحاور كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي جرى تضمينها في إعلان المنامة.

«الطاهري»: كلمة «أبو الغيط» كانت في منتهى الوضوح

وأضاف خلال تصريح لشاشة «إكسترا نيوز»، على هامش فعاليات القمة العربية من البحرين، مع الإعلامي محمود السعيد، أن كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط كانت في منتهى الوضوح في رسائلها ذات الصلة برفض التهجير والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع: «لعلها المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن صراحة عن أن حماس دفعت بغزة إلى هذا المصير، لأنها وفرت الذرائع لإسرائيل بممارسة هذه الجريمة ببشاعة، والكلمة أثارت جدلا كثيرا في أروقة المركز الصحفي».

وواصل، بأن المعنى الذي قصده الرئيس الفلسطيني هو وصّف ما جرى لأهل غزة، لكنه لم يدعم الاحتلال.