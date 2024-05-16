«المؤتمر»: كلمة السيسي أمام القمة العربية وضعت المجتمع الدولى أمام مسؤولياته

أشاد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، ورئيس المكتب التنفيذي للحزب بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة الـ33 للقمة العربية، والتي عُقدت، اليوم الخميس، في مملكة البحرين.

رفض تهجير الفلسطينيين قسريا

وقال «مرشد»، في تصريح اليوم، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية بمملكة البحرين، أكدت رؤية الدولة المصرية تجاه دعم القضية الفلسطينية وحمايتها، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يدخر جهدا في كل لقاءاته لحشد الرأي العام الدولي والإقليمي نحو رفض التهجير وتمكين أهالي قطاع غزة من العودة إلى ديارهم.

ونوه «مرشد» إلى أن كلمة الرئيس وضعت المجتمع الدولى أمام مسؤولياته بضرورة التدخل الفورى لوقف عدوان الكيان الإسرائيلي على الشعب الفلسطينى بقطاع غزة.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وأوضح نائب رئيس الحزب، أن الدولة المصرية حملت القضية الفلسطينية على عاتقها من منطلق مسؤوليتها التاريخية رغم ما تمر به من أوضاع اقتصادية إلا أن ذلك لن يحيدها عن طريقها التي اتخذته منذ 1948 في دعم فلسطين سياسيا وقانونيا وإنسانيا.

وطالب «مرشد» المجتمع الدولي بأن يضطلع بدوره، ويدعم لتحركات المصرية الآملة في وضع حد لما تشهده المنطقة من حروب ومجازر تسببت فيها إسرائيل دون غيرها.