الكشف عن وجه جد توت عنخ آمون.. صور دقيقة لأغنى إنسان عاش على الأرض

رغم مرور آلاف السنين، وبعد التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم أجمع في عصرنا الحديث، تمكن العلماء من تحديد ملامح وجه جد توت عنخ آمون، أمنحتب الثالث، أحد أهم ملوك مصر في العصر الفرعوني، الذي وصفه علماء الآثار بأنه «أحد أغنى الرجال الذين عاشوا على الإطلاق»، ونجح في الوصول بمصر إلى الرخاء والازدهار في أزهى عصورها.

وجه أمنحتب الثالث

على الرغْم من توفر العديد من التماثيل لأمنحتب الثالث، لكن لم يتم إجراء محاولة لتحديد ملامح وجهه، واستخدم العلماء في هذه العملية، بعض البيانات من الجمجمة الخاصة به، كما تكم تكوين الجمجمة بطريقة رقمية، وبعد العديد من الدراسات، كانت المفاجأة أن ملامح الوجه لم تكن متطابقة مع التماثيل المتواجدة له، وهذه سابقة لم تحدث من قبل، لذا أكد العلماء أن هذه مجرد محاولة لتحديد ملامح وجهه، وفقًا لما ورد في موقع «Daily Mail».

صور أقرب للحقيقة

فريق البحث القائم على هذا المشروع، أكد أن النتيجة التي توصل إليها ليست متطابقة مع الحقيقة، وتعلقًا على ذلك، يقول أحمد عامر الخبير الأثري في علم المصريات، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن هذه الصور قد تكون دقيقة وأقرب للواقع، وذلك بسبب اعتبار ملك مصر في العصر الفرعوني نصف إله، كان يتطلب صناعة التمثال بشكل جمالي، يليق بوضعه ومكانته، وربما في كثير الأحيان لا يتطابق شكل التمثال مع شكله في الحقيقة.

دراسة عن أمنحتب الثالث

كشف تقرير نشرته «pen news»، عن الدراسة أجريت على أمنحتب الثالث في السبعينيات من القرن الماضي، وأكدت هذه الدراسة أن التماثيل الضخمة التي نحتت على شكله، لا تتطابق مع طبيعة جسده في الواقع، يبلغ طول أمنحتب الثالث 156 سنتمترا، وبحسب ما ذكر في التقرير فهو يعد أقصر ملوك مصر، كما يرجح أنه كان شخص بدين وأصلع، بالإضافة لمعاناته من مشاكل في الأسنان قبل وفاته، ووفقًا لما أكده الخبير الأثري لـ«الوطن»، فإن هذه الدراسة تعد صحيحة، إذا لم تظهر أبحاث ودراسات أخرى تثبت عكس ذلك.

معلومات عن أمنحتب الثالث

- تولى الحكم في سن صغيرة وجلس على عرش مصر 38 عامًا.

- تعد الملكة «تي» هي أبرز زوجاته.

- شهد عصره تقدم مصر وازدهارها في العديد من المجالات.

- دفن في وادي الملوك، وتعرضت مقبرته للسرقة، لتنتقل مومياؤه إلى مقبر جده أمنحتب الثاني، وفقًا لما ذكر على موقع «المتحف القومي للحضارة».