7 لفات حول جعران الكرنك تجلب الحظ.. أهداه أمنحتب الثالث لزوجته (فيديو)

7 لفات تجلب الحظ والسعادة وتحقق الأمنيات.. هذه هي الأسطورة الشهيرة التي اُشتهر بها الجعران الموجود بالقرب من البحيرة المقدسة داخل معابد الكرنك الشهيرة شمال محافظة الأقصر، حيث يتوافد على زيارته السياح من كل الجنسيات أثناء زيارتهم لمعبد الأقصر، والذي يحتوي على أكثر من 10 معابد كلها متواجدة داخل معابد الكرنك، أبرزها معبدي «خونسو» و«موت».

الملك أمنحتب الثالث أهدى الجعران لزوجته

المرشدة السياحية دينا دانيال، قالت في بث مباشر لـ«الوطن»، إن جعران الكرنك يُعد ضمن أكبر الجعارين الأثرية، ويعود تاريخه إلى عصر الملك أمنحتب الثالث حيث أهداها لزوجته الملكة «تي»، وعُثر عليه في المعبد الجنائزي للملك أمنحتب الثالث في البر الغربي بالقرنة بالمنطقة الشهيرة «تمثالي ممنون»، وعقب ذلك نُقل الجعران إلى داخل معابد الكرنك بالقرب من البحيرة المقدسة.

الجعران يجلب الحظ

وأكدت «دانيال»، في حديثها، أن أسطورة تحقيق الأمنيات وجلب الحظ الملتصقة بجعران الكرنك ليس لها أي دليل علمي أو أساس من الصحة حتى الآن، لكن الجعران هو رمز البعث والخلود لدى المصريين القدماء، وكان من تمائم الحظ والسعادة لديهم.

وأشار إلى أن العديد من السياح يأتون إلى معابد الكرنك لزيارتها واللف حول الجعران 7 لفات، ويحرص العديد منهم على التقاط الصور والفيديوهات التذكارية أثناء ذلك.

لا أساس علمي لأسطورة الجعران

وأضافت المرشدة السياحية، أن بعض الأجانب يأتون خصيصا لزيارة الجعران بناء على هذه الأسطورة رغم عدم وجود أساس علمي لذلك، لافتة إلى أنها رافقت مجموعة سياحية زارت معابد البر الغربي ثم زارت المجموعة معابد الكرنك لرؤية الجعران.