الانتهاء من ترميم 26 عمود بصالة أمنحتب الثالث في معبد الأقصر

ترأس أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، مؤكدا أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإنجازات، واستكمال مسيرة العمل بالمجلس الأعلى للآثار، لتمكينه من تحقيق رسالته ودوره كمالك للآثار في مصر، التي تعد أهم مجموعة أثرية في العالم، وأقيمها على الإطلاق، كمؤسسة علمية تتابع أعمال الحفائر الأثرية في مصر، سواء للبعثات المصرية أو الأجنبية العاملة بالمواقع الأثرية المصرية، لافتا إلى أن تحقيق هذه الرسالة، يحتاج إلى مؤسسة كاملة قادرة على قيادة وإدارة وتنظيم العمل بحوالي 2000 موقع أثري، وأكثر من 40 متحف على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، التعاون مع كل قيادات المجلس الأعلى للآثار، لإنجاح كل الخطط والاستراتيجيات الخاصة به، واستعراض إنجازات المجلس الأعلى للآثار خلال شهر مارس بجميع قطاعاته.

جار أعمال الترميم.. ودرء الخطورة داخل هرم اللاهون بالفيوم

أكد أنه جرى إزاحة الستار عن عدد من الاكتشافات الأثرية، بالإضافة إلى أعمال الترميم بالمواقع الأثرية، التي تعد واحدة من أولويات العمل بالمجلس، وهي الحفاظ على الآثار وترميمها، حيث تم الإنتهاء من ترميم قواعد الأعمدة في صالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك شرق الأقصر بنسبة 95%، والانتهاء من أعمال درء الخطورة داخل هرم ميدوم، كما أنه جار أعمال الترميم ودرء الخطورة داخل هرم اللاهون بالفيوم، فضلاً عن تركيب وإعادة بناء مقاصير الأميرات بمعبد هابو، الانتهاء من ترميم 26 عمود من أصل 32 من صالة أمنحتب الثالث بمعبد الأقصر.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، ان الفترة المقبلة ستشهد أعمال توثيق وتسجيل أثري وفوتوغرافي للمقابر غير الموثقة علميا، حيث بدأ قطاع حفظ وتسجيل الآثار في أعمال التسجيل والتوثيق الأثري والفوتوغرافي، لعدد من المواقع الأثرية، حيث تم الإنتهاء من أعمال الرفع المعماري والتصوير الرقمي لمقبرتين من العصر المتأخر بمنطقة العساسيف بالأقصر.

كما سيتم تعزيز جهود المجلس في ملف استرداد الآثار المصرية، التي ثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية، بما يعمل على الحفاظ على التراث الإنساني وهوية الشعوب، حيث نجحت الإدارة العامة للآثار المستردة في استرداد 60 قطعة أثرية من المملكة المتحدة خلال الفترة الماضية.

أما فيما يخص قطاع المتاحف، فقد تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، والعرض المتحفي بمتحف قناة السويس بالإسماعيلية، كما إنه جار الاستمرار في أعمال التطوير الإنشائي للمتحف الخاص بمتحف قصر المنيل، وأعمال اختيار القطع الأثرية للعرض به، بالإضافة إلى إقامة الدورات التدريبية المهنية للعاملين بقطاع المتاحف بما يعمل على الإرتقاء بالمستوي الفني والمهني لهم.

الموافقة على غلق مقابر أسرة محمد على بمنطقة الإمام الشافعي

وجرى خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة، بالإضافة إلى استعراض الأداء المالي للمجلس الأعلى للآثار منذ بداية العام المالي الحالي في يوليو 2023 وحتى فبراير 2024، حيث انخفض اعتماد المجلس الأعلى للآثار على التمويل من الموازنة العامة للدولة إلى نسبة 90%، مقارنة بالعام المالي المنقضي في 30/06/2022.

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة حيث تم الموافقة على غلق مقابر أسرة محمد على بمنطقة الإمام الشافعي أمام الزيارة لحين الإنتهاء من ترميمها، بالإضافة إلى اعتماد قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن الموافقة على رفع المبلغ المستحق لكل من المفتش الأثري والمرمم والباحثين بمركز البحوث والصيانة المرافق للبعثات الأجنبية في حالة الاستعانة بهم ليصبح 7000 جنيه شهرياً بدلاً من 4000 جنيه شهرياً.