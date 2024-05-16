هل تأمر «العدل الدولية» إسرائيل بوقف العدوان على غزة غدا؟.. سيناريوهات متوقعة

ينتظر العالم جلسة محكمة العدل الدولية غدًا، والتي سيدافع فيها الاحتلال الإسرائيلي عمّا طرحه وفد جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، بشأن الانتهاكات «الواضحة للجميع» في غزة، وبعدها، ستعلن المحكمة عن قرار جديد يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، والحرب المستمرة على قطاع غزة.

الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ جلسات الاستماع التي عقدتها محكمة العدل الدولية بشأن طلب جنوب إفريقيا الجديد لاتخاذ المزيد من الإجراءات الطارئة، ضد إسرائيل لانتهاكاتها الجسيمة لاتفاقية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، شهدت عرضًا للأدلة والحجج القانونية من قبل جنوب إفريقيا، بهدف قبول قرارها بإصدار أمر بوقف فوري للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية.

وركزت المرافعات على إبراز مخالفة إسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، مثل الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية، وفرض الحصار الخانق على غزة، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

هل تصدر «العدل الدولية» قرارها غدًا

وتوقع «مهران» وبعض الخبراء وفقًا لوسائل إعلام في جنوب إفريقيا، أن تصدر المحكمة غدًا أو خلال الأيام المقبلة، قرارًا إلزاميًا يدين الممارسات الإسرائيلية، ويأمرها بوقف هجماتها العسكرية فورًا والسماح بإدخال المساعدات دون عوائق، وتقديم تقارير دورية عن التزامها بتنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن ذلك سيشكل سابقة مهمة في مساءلة إسرائيل قضائيًا عن جرائمها في فلسطين.

لكن أستاذ القانون الدولي، شدد على أن تنفيذ أي قرار صادر عن محكمة العدل الدولية، سيتطلب تدخلًا حازمًا من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، باعتباره الجهة المخولة بإنفاذ القرارات، وفرض عقوبات على الدول المنتهكة.