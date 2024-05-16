وفد جنوب إفريقيا: إسرائيل تحدت تدابير محكمة العدل الدولية وهاجمت رفح الفلسطينية

قال وفد جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في جلسة استماع جديدة لاتخاذ تدابير إضافية في غزة أنه لا أحد بأمان في قطاع غزة، وإسرائيل تحدت تدابير محكمة العدل الدولية السابقة في يناير الماضي وهاجمت رفح الفلسطينية.

وأضاف وفد جنوب أفريقيا أنه يسعى إلى فرض تدابير احترازية لحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة قبل فوات الأوان، كما أن الهجوم على رفح الفلسطينية هو الضربة الأخيرة لتدمير كل غزة وهذا هدف العمليات الإسرائيلية.

إسرائيل رفضت كل المطالب بعدم الدخول إلى رفح الفلسطينية

وأكد الوفد أن إسرائيل رفضت كل المطالب بعدم الدخول إلى رفح الفلسطينية وهذا الهجوم يذكرنا بما حدث في سربرنيتسا بالبوسنة، ووذلك خلال الجلسة التي أذاعتها قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار الوفد إلى أنه على إسرائيل الخضوع لسلطة القانون الدولي والتزام القرارات الأممية ووقف العمليات العسكرية في غزة.