«القاهرة الإخبارية»: حماس ترحب بالبيان الختامي للقمة العربية بالبحرين

رحبت حركة «حماس» بالبيان الختامي الصادر عن القمة العربية الـ33 التي عُقدت في البحرين، والتي أكّدت على الدعم العربي الراسخ والثابت لتطلعات الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وتأكيدها على رفض العدوان الإسرائيلي ومحاولات التهجير للفلسطينيين، التي سعى لها الاحتلال الإسرائيلي من خلال حرب الإبادة والتطهير العرقي، التي يقترفها في قطاع غزة، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تُجبر الاحتلال على وقف العدوان

ودعت «حماس» كافة الدول العربية الشقيقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تُجبر الاحتلال على وقف العدوان، وانسحاب جيشه من كامل قطاع غزة، بما فيها معبر رفح، ورفع الحصار وعودة النازحين وإعادة الإعمار.