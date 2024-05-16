حزب العدل: مصر أكدت في القمة العربية رفض تهجير الفلسطينيين قسريا

أكد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لتنمية الصعيد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برسائل قوية للعالم من القمة العربية بالمنامة، مفادها أن مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والرافض لتقويض القضية الفلسطينية وتهجير أهلها قسريا تحت وطأة القتل والتدمير والحصار والتجويع الذي تنتهجه آلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة، والتي لن تُغير من الواقع والتاريخ شيئًا، ولن تُحقق أي مكاسب من الحرب الظالمة على أهل قطاع غزة.

دور المجتمع الدولي تجاه الأحداث في غزة

وثمن «بدرة»، في بيان اليوم الخميس، حث الرئيس السيسي خلال القمة العربية الـ33 التي تستضيفها البحرين المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف فوري لإطلاق النار، وإحلال السلام العادل والشامل في ربوع الشرق الأوسط حتى تتجنب المنطقة والعالم السقوط إلى حافة الهاوية ونزع فتيل حرب إقليمية لا تُبقي ولا تذر.

وقال مساعد رئيس حزب العدل لتنمية الصعيد، إن رفض الدولة المصرية سياسة إسرائيل الرامية لتفريغ القطاع من سكانه وإعادة رسم خريطة الأراضي المحتلة واستمرار الاحتلال لأرض فلسطين التاريخية لن يُجدي نفعًا ولن يُحقق أي مكاسب والتاريخ لن يغفر العدوان والقتل والتدمير الذي خلفته إسرائيل في القطاع المُحاصر منذ سنوات وإن السلام هو خيار مصر الوحيد لينعم شعوب المنطقة والعالم بالأمن والسلام.

مشاركة الأمم المتحدة في القمة

وأشار «بدرة» إلى أهمية مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة البرازيلي أنطونيو جوتيرش في القمة العربية، والتي تعكس حرص المنظمة الدولية على وقف نزيف الدماء وقتل المدنيين الأبرياء في أسوأ صراع يشهده العالم في العصر الحديث، والذي جعل قطاع غزة أسوأ مكان غير آمن للعيش على وجه الأرض.