كتلة الحوار: كلمة السيسي في القمة العربية حملت رسائل مباشرة لإسرائيل

أشاد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة العربية، واصفا إياها بالمباشرة والدقيقة، وتحمل رسائل مباشرة لإسرائيل والمجتمع الدولي، حيث تضمنت الرسائل الموجهة لإسرائيل اتهامات في الإمعان في القتل والانتقام وترويع الشعب والضغط للتهجير القسري والمراوغه والتهرب من المسؤولية والإصرار علي العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية.

رسائل مباشرة للمجتمع الدولي

وأوضح «عادل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» الرسائل التي وجهها الرئيس في كلمته إلى المجتمع الدولي، وهي أن عدالة النظام الدولي علي المحك و تحت الاختبار، ولا يجب ان يعامل أطفال فلسطين أقل من أطفال العالم، كما أشار إلى أن ميزان العدالة مائل ولا يصح أن يتجزأ العدل.

«عادل»: الرئيس أكد أن الحرب الإسرائيلية على غزة «شعواء»

وأشار رئيس كتلة الحوار، إلى أنه تابع مع ملايين من العالم العربي كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمه البحرين الـ33، والتي استهلها بتحليل الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقه، ووصف الحرب الإسرائيلية على فلسطين بإنها حرب شعواء، وأن خيارنا بين السلام والفوضى واضح.