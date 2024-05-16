بعد إصابة 900 شخص.. مفاجأة عن خطر تفشي جائحة إنفلونزا الطيور المدمرة

ما زال العالم يكتم أنفاسه، خوفًا من انتشار الفيروسات القاتلة بما في ذلك، جائحة الإنفلونزا التي عادت للتصدر المشهد في الأيّام الأخيرة، وسط توقعات بأن تكون بسيطة مثل ما حدث في 2009، لكن العديد من الأصوات العملية تشير إلى أنها ربما تصل خطورتها إلى ما الفيروس المدمر الذي تفشى في إسبانيا في العام 1918.

هل تعود إنفلونزا الطيور من جديد؟

أكدت منظمة الصحة العالمية، خلال برنامج «العلوم في خمس»، الذي تقدمه فيسميتا غوبتا سميث وتبثه المنظمة عبر منصاتها الرسمية، الإبلاغ حتى الآن عمّا يقرب من 900 إصابة بشرية بفيروس الإنفلونزا.

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة، وينكينغ تشانغ، رئيسة برنامج الإنفلونزا بمنظمة الصحة العالمية، أنّ الأمر بداية لجائحة الإنفلونزا، وقد تكون بسيطة مثل ما حدث في 2009، لكنها قد تكون مدمرة على غرار الإنفلونزا الإسبانية، التي حدثت 1918.

وأكدت تشانغ أنّ خطر حدوث جائحة الإنفلونزا لا يزال مستمرًا، ولكن يتم مراقبته، من خلال «GISRS»، وهو نظام عالمي طويل الأمد يُسمى «النظام العالمي لمراقبة الإنفلونزا والاستجابة لها»، وذلك للتأكد من عودة توغلها بين البشر.

وأوضحت رئيسة برنامج الإنفلونزا بمنظمة الصحة العالمية، أنّ المنظمة، بصدد نشر سلسلة من الإرشادات العملية للوقاية، والتعامل مع الجائحة حال توغلها بين البشر.

أعراض إنفلونزا الطيور

أوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن أعراض إنفلونزا الطيور، لـ«الوطن» جاءت على النحو التالي:

- السعال.

- الحمى.

- آلام العضلات.

- الصداع.

- التهاب الحلق.

- التعب والإرهاق.

- الالتهاب الرئوي.

- فشل الجهاز التنفسي حال تدهور الإصابة.

من هم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر؟

هنك عدة أشخاص هم الأكثر عرضة للخطر، على النحو التالي:

من يتعرض للاتصال بالدواجن الحية أو الميتة المصابة أو الحيوانات المصابة.

المعرضون لبيئات مثل أسواق الطيور الحية.

من يقوم بالذبح وإزالة الريش للدواجن.

من يتربى الدجاج في المنزل.

إجراءات احترازية للوقاية من الإصابة بإنفلونزا الطيور

- تجنب الاتصال المباشر بالحيوانات في المناطق الموبوءة بإنفلونزا الطيور.

- احذر ملامسة الأسطح الملوثة بفضلات الحيوانات.

- الابتعاد عن الحيوانات الميتة أو المريضة، وحتى الطيور البرية.

- ضرورة الإبلاغ عن الحيوانات النافقة.

- المواظبة على غسل اليدين بشكل متكرر.

- تجنب تناول الحليب الخام والبيض واللحوم النيئة.

- اتباع الممارسات الجيدة الأخرى المتعلقة بسلامة الأغذية.