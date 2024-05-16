عاجل.. وفد جنوب أفريقيا يدعو «العدل الدولية» لفرض تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين

دعا وفد جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية إلى فرض تدابير إضافية جديدة لضمان حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية، كما دعا أيضًا إلى ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة، وإيقاف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأوضح وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أن حق الدفاع عن النفس لا يعطي دولة استخدام رخصة في إلحاق عنف ودمار وتجويع على شعب بأسره، وذلك خلال بث مباشر للجلسة أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية».

وفد جنوب أفريقيا: الهجوم على رفح الفلسطينية له عواقب وخيمة

وأكد الوفد أنه يسعى إلى اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بسبب الإبادة المستمرة للشعب الفلسطيني، مضيفًا أنه طلب بتدابير إضافية مدفوع بالهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية لأنها آخر مكان قابل لتوفير الحاجات الأساسية.

وأشار وفد جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية إلى أن إسرائيل أجبرت الفلسطينيين على الانتقال إلى رفح الفلسطينية، وموضحا أن الهجوم عليها سيؤدي إلى إجلائهم قسرًا مرة أخرى.

وشدد الوفد على أن أفعال إسرائيل في رفح الفلسطينية إصرار على تدمير غزة بالكامل.