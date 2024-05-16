جنوب أفريقيا بـ«العدل الدولية»: المقابر الجماعية في غزة دليل على جرائم الإبادة

قال وفد جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية، إنّ المقابر الجماعية في مستشفيات غزة دليل واضح على جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية، مؤكدًا أنّ إسرائيل لم تلتزم بقرارات المحكمة وانتهكت المواثيق الأممية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأكد وفد جنوب أفريقيا، أنّ رفح الفلسطينية هي آخر مكان لجأ إليه الفلسطينيون ودونها لن تعود الحياة إلى غزة، لافتا إلى أنّ نتنياهو تخطى كل الحواجز والخطوط الحمراء في قطاع غزة.