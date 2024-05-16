القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا

ينتظر عشاق المارد الأحمر موعد مبارة الأهلي والترجي في تونس على أرضية استاد رادس، بذهاب نهائي دوري أبطال لإفريقيا، وذلك يوم 18مايو 2024، حيث يبحث الكثيرون عن القنوات الناقلة للمباراة، نظرا لأن تحظى المباراة باهتمام جماهيري لافت.

تقام مباراة الأهلي والترجي في تقام الساعة العاشرة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والثامنة بتوقيت تونس، وفي تمام التاسعة مساء بتوقيت ليبيا والسودان، حيث تداع المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي الناقل الحصري للبطولة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

ويأتي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي على النحو التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد:11054.

معدل الاستقطاب لقناة بين سبورت 6 الجديد 2024: v.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

ومن المقرر أن تداع مباراة الأهلى والترجي عبر البث الأرضي للتليفزيون التونسي، وأيضا يذاع على قناة بي إن سبورت HD1.

موعد مبارة الأهلي والترجي

ويستعد المارد الأحمر لمواجه الترجي التونسي بعد غد السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقابل الفريقين من قبل في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018، وفي المواجهة الأولى عام 2012، توج الأهلي بعد التعادل 1-1 باستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 و المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي باستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.