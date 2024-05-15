أسعار تذاكر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق لقاء مهم لعشاق كرة القدم العربية والأفريقية بين الأهلي والترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر له في العاشرة مساء السبت المقبل، على ستاد رادس في تونس، ويهتم البعض بمعرفة أسعار تذاكر مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي الأميرة الأفريقية.

وفي السطور التالية، نعرض أسعار تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي، وفقا لما نقلته إذاعة موزاييك التونسية، والتي أشارت في تقريرها إلى أنه سيتم طرح التذاكر بداية من غد الخميس بواقع 9 آلاف و150 تذكرة لمباراة الذهاب.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والترجي

وتبدأ أسعار تذاكر مباراة الأهلي والترجي من 50 دينارا، وسيتم السماح لـ 27 ألف من الجمهور بحضور المباراة.

ومن المقرر أن يطير اليوم الأربعاء فريق النادي الأهلي إلى تونس؛ استعدادا للمواجهة المرتقبة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي، في العاشرة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، ويسعى المارد الأحمر للاحتفاظ باللقب وحصد البطولة رقم 12 في تاريخه.

وتذاع مباراة الأهلي والترجي التونسي على قناة بي إن سبورت HD1، كما سيتم إذاعة المباراة أيضًا عبر البث الأرضي للتلفزيون التونسي.