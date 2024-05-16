فيفا يفاجئ الأهلي بخطاب رسمي بسبب إمام عاشور

تلقى النادي الأهلي، خطاب رسمي من الاتحاد الدولي فيفا، بسبب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك في ظل حق الرعاية الخاص بأندية الزمالك وحرس الحدود بالإضافة إلى غزل المحلة.

الأهلي يتلقى خطاب رسمي من فيفا بحق رعاية إمام عاشور

وأكد الإعلامي إبراهيم عبدالجواد في تصريحات عبر برنامج الهدف المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس:« أن النادي الأهلي، تلقى خطاب من جانب الاتحاد الدولي فيفا، بضرورة تسديد مبلغ 50 ألف دولار، حق رعاية إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، لصالح أندية الزمالك وغزل المحلة، بالإضافة إلى نادي حرس الحدود».

وتابع: «سيقوم النادي الأهلي، بتسديد مبلغ 50 ألف دولار للأندية المذكورة خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك من أجل إنهاء الأمر نهائيا، لعدم فرض فوائد جديدة على النادي خلال الفترة المقبلة بصورة رسمية».

وانتقل إمام عاشور إلى النادي الأهلي مطلع الموسم الجاري، قادما من نادي ميتلاند الدنماركي، في صفقة كبري، بعد حسم كافة الأمور المالية والتعاقدية بشكل رسمي.

ويعد إمام عاشور أحد الركائز الأساسية في تشكيل المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي خلال الفترة الحالية، حيث يعتمد عليه المدرب بشكل أساسي في تشكيل الفريق.