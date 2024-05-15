‎بأعلى عائد في البنوك.. تعرف على شهادات البنك الأهلي البلاتينية

تعددت شهادات البنك الأهلي البلاتينية بين مدد مختلفة ودوريات صرف متنوعة، وعوائد مرتفعة، وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري لشهر مايو 2024، على الموقع الرسمي نرصد في السطور التالية التفاصيل وأهم المعلومات.

شهادات البنك الأهلي البلاتينية

الشهادة البلاتينية السنوية:

من ضمن شهادات البنك الأهلي البلاتينية، شهادة العام الواحد ذات العائد 27% يصرف في نهاية المدة و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، و23% يصرف سنويًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

ويقدم البنك الأهلي المصري أيضًا الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري، إذ إن العائد في السنة الأولى 26% وفي السنة الثانية 22% وفي السنة الثالثة 18%، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، ومدة الشهادة 3 سنوات.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

وبالنسبة لشهادات البنك الأهلي البلاتينية، ذات العائد المتدرج السنوي، مدتها 3 سنوات، وسعر العائد في السنة الأولى 30%، والثانية 25% والثالثة 20%،والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

ويوفر الأهلي المصري الشهادة البلاتينية مدة الـ3 سنوات بعائد ثابت 21.5% سنويًا، ويصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

فيما يتيح الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير المرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري (Bid Corridor ) بزيادة (0.25%)، أي أن العائد حاليًا 27.5% ويصرف ربع سنويًا والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.