مساعد وزير الخارجية الأسبق: آلة الحرب الإسرائيلية تسجل أكبر مأساة إنسانية في غزة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كلمة مصر في القمة العربية الـ33 المنعقدة في دولة البحرين الشقيقة، كانت في صلب القضية الفلسطينية ووضعت مشكلة تهجير الفلسطينيين ونزوحهم على أولوية طاولة النقاش، وتحدث الرئيس السيسي عن أن الحلول الأمنية والعسكرية لن تحقق الأمن للمنطقة.

سياسة حافة الهاوية لا تحقق نفع أو مكسب

ونوه «حجازي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، إلى أنه من الخطأ الظن أن سياسة حافة الهاوية التي تمارسها إسرائيل، يمكن أن تحقق نفع أو مكسب، ويجب تأكيد أن مقدرات شعوب المنطقة أهم من تركها في يد دعاة الحرب والمعارك، التي لا مكسب لها كقادة إسرائيل، لافتًا إلى أن الأجيال المقبلة عليها الاختيار ما بين السلام وعدم الاستقرار.

الإمعان في القتل والانتقام

وتابع: «آلة الحرب الإسرائيلية تسجل أكبر مأساة إنسانية كبرى، عنوانها الإمعان في القتل والانتقام، فتشريد أبناء غزة وتهجيرهم قسريًا، والاستيلاء على أراضيهم هو أمر يؤسف له وسط عجز من المجتمع الدولي وقواه الفاعلة، والظرف التاريخي الذي عقدت فيه القمة حدد كلمة الرئيس السيسي في ظل التحديات والأزمات».