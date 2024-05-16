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رئيس جمعية الصحفيين العمانية: انعقاد القمة العربية في هذا التوقيت إنجاز

كتب:

منتصر سليمان
08:44 م | الخميس 16 مايو 2024
الدكتور محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانيين

الدكتور محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانيين

قال الدكتور محمد العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العمانيين، إنّ المقة العربية الثالثة والثلاثين تنعقد في وقت استثنائي وصعب، مشيرًا إلى وجود ملفات متراكمة، لذا، فإن حلها في قمة واحدة سيكون أمرًا صعبًا.

انعقاد القمة العربية في البحرين

وأضاف «العريمي»، في تصريحات مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ انعقاد القمة في حد ذاته في هذا التوقيت يعتبر شبه إنجاز، إذ إن عدم انعقادها كان سيكون له انعكاسات سلبية.

وتابع رئيس جمعية الصحفيين العمانيين: «وبالتالي، نحن في حاجة مُلحة لجلوس القادة على طاولة واحدة والتكاشف، والأمر المهم أيضًا أن الصورة الآن أصبحت واضحة للقادة العرب، بأنه لا فائدة مع أي حلول مع إسرائيل، فهي تقوم بإبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر، وبالتالي، أصبحت الصورة واضحة الآن ليس للقادة العرب فقط، بل للعالم أجمع».

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