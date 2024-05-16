تسليم 3 مواقع مخصصة لإنشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تسليم 3 مواقع مخصصة لإقامة مصانع لتدوير المخلفات البلدية الصلبة بمراكز «كفر الشيخ، ودسوق، والحامول»، للهيئة العربية للتصنيع، ضمن مشروع تطوير مصرف كتشنر، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وفى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة بشأن تطوير وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، لتحسين الصحة العامة والوضع البيئي.

جاء ذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وجمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، ومحمود زهران، رئيس جهاز النظافة والتجميل والمخلفات الصلبة بالمحافظة، والدكتور عبده محمدين، نائب مدير وحدة كتشنر بوزارة التنمية المحلية، والفريق الاستشاري لمشروع كتشنر، وممثلي واستشاري الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من القيادات التنفيذية، لتنفيذ إجراءات التسليم لمواقع إنشاء المصانع بمراكز «كفر الشيخ، ودسوق، والحامول».

حل مشكلة تراكم القمامة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية

وقال المحافظ خلال عملية التسليم: إنّ هذه المصانع ستسهم في حل مشكلة تراكم القمامة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، مما يخلق فرص عمل جديدة للشباب، ضمن خطة شاملة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة، مشيراً إلى أنّ العمل جارٍ على تنفيذ مشاريع أخرى لتحسين البنية التحتية للمحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على تقديم كل الدعم لنجاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف كتشنر بنطاق القرى الواقعة على المصرف داخل المحافظة، لتحسين جودة المياه من خلال محاور عديدة تستهدف رفع كفاءة خدمات المخلفات الصلبة، والصرف الصحي.

تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّ مصرف كتشنر، يمتد على ثلاث محافظات «كفر الشيخ، والدقهلية، والغربية»، ويمتد بطول 69 كم، ويغذي العديد من المصارف الثانوية والثلاثية، ويروي ما يقرب من 460 ألف فدان من الأراضي الزراعية، لافتاً إلى أنّ مكون المخلفات الصلبة جزءاً من برنامج أكبر يستهدف إزالة التلوث من مصرف كتشنر من خلال نهج متكامل، يركز على مياه الصرف الصحي، وإعادة تأهيل البنية التحتية.

إقامة عدة محطات للمعالجة الميكانيكية والبيولوجية

وذكر المحافظ، أنّ مشروعات البنية المقترحة داخل محافظة كفر الشيخ تتضمن عدة محطات للمعالجة الميكانيكية والبيولوجية وهي محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية بمدينة كفر الشيخ، والتي تقع بقرية الحمراوي، على مساحة 30 ألف متر مربع (حوالى 7 أفدنة)، بطاقة 600 طن/يوم، وتخدم مدينة كفر الشيخ ومدينة قلين، ومحطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في مدينة دسوق، والتي تقع في دسوق، على مساحة 5100م2 (حوالي 12 فدانا)، بطاقة 600 طن/يوم، والتي تخدم مدينة دسوق، ومحطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية فى مدينة الحامول، والتى تقع في عزبة أبو حمودة التابعة لقرية البنا، على مساحة 29400م2 حوالى 7 أفدنة، بطاقة 600 طن/يوم والتي تخدم مدينة الحامول ومدينة الرياض.

و‏‎كلّف محافظ كفر الشيخ، بسرعة البدء في تنفيذ المشروعات وتقديم كل الدعم لنجاحها، وذلك لتحسين الصحة العامة والوضع البيئي، وتقليل التلوث، وخلق فرص عمل خلال مراحل التنفيذ والتشغيل، وتحسين جودة المياه في مصرف كتشنر الذي يُعد أحد أهم مصادر الري في المحافظة.