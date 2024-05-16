توزيع 4 أطنان أرز وسكر على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن توزيع 2 طن أرز و2 طن سكر، على الأسر الأولى بالرعاية في عدد من مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي تسلمتها مديرية التضامن الاجتماعي من مديرية الأوقاف، ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية

وأكد المحافظ حرص الدولة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بكفر الشيخ، معربا عن شكره وتقديره لوزارة الأوقاف على دعمها المتواصل في مختلف المجالات، خاصة في مجال التكافل الاجتماعي، مشيرا إلى حرص المحافظة على توفير سُبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالمناطق المستهدفة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وشريف هيكل مدير إدارة الشئون الإدارية بالمحافظة، وممثلي مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية.