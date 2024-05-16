محافظ كفر الشيخ يعلن دعم قطاع الإسعاف بـ9 سيارات جديدة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، دعم قطاع الإسعاف في المحافظة بـ9 سيارات مجهزة بأحدث المعدات الطبية، ضمن جهود الدولة لتحسين خدمات الإسعاف والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

63 مليون جنيه تكلفة سيارات الإسعاف الجديدة

وقال نور الدين إن تكلفة السيارات الجديدة بلغت 63 مليون جنيه، مشيرا إلى أنها تُساعد في تعزيز قدرة المرفق على تقديم الخدمة بشكل أفضل للمرضى، خاصةً في حالات الطوارئ، مضيفا أن السيارات الجديدة جرى تجهيزها بأحدث المعدات الطبية، بما في ذلك أجهزة التنفس الصناعي، ومراقبة نبض القلب