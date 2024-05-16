رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محافظ كفر الشيخ يعلن دعم قطاع الإسعاف بـ9 سيارات جديدة

كتب:

مصطفى عنز
03:12 م | الخميس 16 مايو 2024
سيارات الإسعاف الجديدة

سيارات الإسعاف الجديدة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، دعم قطاع الإسعاف في المحافظة بـ9 سيارات مجهزة بأحدث المعدات الطبية، ضمن جهود الدولة لتحسين خدمات الإسعاف والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

63 مليون جنيه تكلفة سيارات الإسعاف الجديدة

وقال نور الدين إن تكلفة السيارات الجديدة بلغت 63 مليون جنيه، مشيرا إلى أنها تُساعد في تعزيز قدرة المرفق على تقديم الخدمة بشكل أفضل للمرضى، خاصةً في حالات الطوارئ، مضيفا أن السيارات الجديدة جرى تجهيزها بأحدث المعدات الطبية، بما في ذلك أجهزة التنفس الصناعي، ومراقبة نبض القلب

اقرأ المزيد:

توزيع 4 أطنان أرز وسكر على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز كفر الشيخ

«أوقاف كفر الشيخ»: إطلاق قافلة دعوية في 10 مساجد بمركز سيدي سالم غدا

«تضامن كفر الشيخ»: توزيع ملابس جديدة مجانا على 500 أسرة في قرى سيدي سالم

توريد 184 ألف طن قمح إلى صوامع وشون كفر الشيخ منذ بداية موسم الحصاد
بقلم مصطفى عنز