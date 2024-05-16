«أوقاف كفر الشيخ»: إطلاق قافلة دعوية في 10 مساجد بمركز سيدي سالم غدا

تطلق وزارة الأوقاف، قافلة دعوية غدًا، تشمل أداء خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، في 10 مساجد بمركز ومدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، ضمن 10 قوافل دعوية تطلقها الوزارة على مستوى الجمهورية، تحت عنوان «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة».

انطلاق قافلة دعوية في 10 مساجد غدا

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ القافلة الدعوية الكُبرى تنطلق بـ10 مساجد بمركز ومدينة سيدي سالم، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أسماء مساجد القافلة الدعوية

وأوضح «بسيوني»، أنّ القافلة الدعوية تنطلق بمساجد «الكبير، وعباس عبيدي، والوحدة، وأبو العزايم، والشهيد علي غازي، والكبير بأبو فرين، والغندور، والزفتاوي، وصلاح الدين بالقن، ورزق جاويش»، مشيراً إلى أنّه سيُشارك في القافلة مع الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية، والشيخ ياسر شعبان خطاب، مدير إدارة الإدارات بالمديرية، والشيخ فؤاد ناجي، مدير إدارة سيدي سالم غرب، وعدد من قيادات وأئمة وخطباء وزارة الأوقاف.