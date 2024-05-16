مفاجأة بشأن صفقة الأسلحة الأمريكية لإسرائيل

بعد أيام من الحديث عن إيقاف الولايات المتحدة الأمريكية، شحنة أسلحة جديدة لإسرائيل، وتهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإيقاف المساعدات الأمريكية في حال استمرت دولة الاحتلال الإسرائيلي في عمليتها العسكرية برفح الفلسطينية، كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي، أن واشنطن لم توقف شحنة الأسلحة لتل أبيب من الأساس.

وكشف «أكسيوس»، أن الولايات المتحدة أخرت شحنة واحدة فقط من الأسلحة، وهي التي تحدثت عنها وسائل الإعلام بأنها توقفت، وكانت تتضمن 3500 قنبلة، ولا تزال الصفقة متأخرة حتى اللحظة، ولم تعلن واشنطن عن إرسالها.

صفقة أسلحة جديدة بأكثر من مليار دولار

كما أن شحنة الأسلحة الجديد التي كشفت عنها صحيفة «وول ستريت» الأمريكية شحنات، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار، هي من نوع مختلف من الأسلحة وليست من تلك القنابل التي تم تجميد نقلها.

وتعد شحنة الأسلحة الأمريكية الجديدة لإسرائيل هي أول شحنة يتم الكشف عنها، وحزمة الأسلحة الجديدة، تشمل نحو 700 مليون دولار لذخيرة الدبابات و500 مليون دولار للمركبات التكتيكية و60 مليون دولار لقذائف الهاون، وفقا لـ«وول ستريت» الأمريكية.