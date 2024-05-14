الأسلحة الأمريكية لإسرائيل تثير أزمة داخل واشنطن.. والبيت الأبيض يرفض الإجبار

منذ تعليق واشنطن صفقة أسلحة أمريكية إلى إسرائيل بعد الهجوم البري المحدود على رفح الفلسطينية، بدأت الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تظهر، وذلك بعد مشروع قانون أقره الحزب الجمهوري داخل الكونجرس يجبر الإدارة على الإفراج عن شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وعارض البيت الأبيض بقوة مشروع القانون، لكن أشار مسؤول ديمقراطي مؤيد لإسرائيل، إلى أن خطط للتصويت لصالح إقرار المشروع، بحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي.

سكرتيرة البيت الأيض: واشنطن تعارض محاولات تقييد قدرة الرئيس الأمريكي

السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، قالت في مؤتمر صحفي، إن واشنطن تعارض بشدة محاولات تقييد قدرة الرئيس الأمريكي على نشر المساعدة الأمنية الأمريكية، كما شددت أيضًا على أن الولايات المتحدة أوقفت شحنة واحدة فقط من القنابل التي أقرتها الولايات المتحدة ضمن شحنة المساعدات لإسرائيل التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي.

«بايدن» يحذر من وقف المزيد من شحنات الأسلحة لإسرائيل

في أعقاب ذلك، حذر «بايدن» من احتمال وقف المزيد من شحنات الأسلحة إذا استمرت إسرائيل في سياستها وعمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية، وبدأت بالهجوم البري الكبير.

وأشار موقع «أكسيوس» الأمريكي، إلى أن الديمقراطيون وجدوا أنفسهم مرارًا وتكرارًا في صراع مع بعضهم البعض بشأن إسرائيل منذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

من جانبه، أكدت «جان بيير» أن مشروع القانون، إذا أقره الكونجرس، سيواجه على الأرجح حق النقض إذا وصل إلى مكتب جو بايدن.

بلينكن يحذر إسرائيل

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال إن الولايات المتحدة قد تعلق بيع المزيد من أنظمة الأسلحة لإسرائيل إذا واصلت هجومها البري في رفح الفلسطينية، بحسب حوار له مع شبكة «NBC NEWS» الأمريكية.