جيش الاحتلال الإسرائيلي و«الشاباك» يهاجمان نتنياهو بسبب غزة

انقسم الداخل الإسرائيلي بهجوم وزير الدفاع يوآف جالانت، بتصريحات علنًية للمرة الأولى ضد سياسة بنيامين نتنياهو، لينضم بذلك إلى مسؤولين كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في مؤشر واضح لمدى الخلاف الداخلي إذ حذّر جالانت من أن رفض نتنياهو مناقشة إيجاد بديل لحكم حماس في غزة قد يؤدي إلى جر إسرائيل إلى إقامة طويلة وممتدة في القطاع.

جالانت يهاجم نتنياهو

وكان جالانت حذّر نتنياهو من رفض مناقشة إيجاد بديل لحكم حماس في غزة لليوم التالي، إذ يرى أن ذلك يؤدي لتراجع إنجازات العسكرية التي حققها الجيش الإسرائيلي في الحرب ويؤدي إلى جر إسرائيل إلى إقامة طويلة وممتدة في القطاع، ورسم جالانت سيناريو، يمكن الاضطرار فيه إلى حكم عسكري في غزة، وحرب طويلة وخطيرة ومكلفة وفقا لصحيفة «هآرتس».

تحذيرات مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي

وكان مسؤولون كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أصدروا تحذيرات مماثلة لتصريح جالات.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري، قال في تصريحات لوسائل الإعلام إن «البديل عن حماس سيخلق ضغطا عليها، هذه مسألة تخص المستوى السياسي».

وأوضحت الصحيفة أن هذه التصريحات تعبّر عن قلق الوزراء الثلاثة وقادة الأجهزة الأمنية المتزايد من الحرب نفسها واليوم التالي لها وسط توصيات بأن تضع الحكومة هدفا دبلوماسيا.