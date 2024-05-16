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باحث أمريكي: إسرائيل الولاية الأولى داخل الولايات المتحدة

كتب:

أحمد العانوسي
10:46 م | الخميس 16 مايو 2024
بايدن ونتنياهو

بايدن ونتنياهو

قال مهدي عفيفي، الباحث والمحلل السياسي الأمريكي، إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل كبير، وإسرائيل تعتبر الولاية الأولى داخلها، لافتًا إلى أن الجماعات اليهودية المتطرفة، عملت على تقويض السياسة الأمريكية ودعمها بشكل كامل، لما تقوم به إسرائيل على مدار أكثر من 90 عاما.

أمريكا داعمة لإسرائيل بشكل كلي

أضاف «عفيفي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن أكبر دليل على دعم أمريكا لإسرائيل، هو خروج جو بايدن قائلًا إنه صهيوني، ولأول مرة وزير خارجية أمريكا، يفتخر بأنه يهودي، ويدعم دولة الاحتلال، ولا بد من التفهم أن ما يحدث مجرد تلاعب بالألفاظ في مواقف معينة، وأهم موقف هو فترة الانتخابات الأمريكية.

وواصل: «ما حدث في الجامعات الأمريكية، تسبب في قلق في الداخل الأمريكي، لأن طلاب الجامعات الأمريكية، من المعروف أنهم هم قواد المستقبل، وليس فقط في أمريكا، وإنما في المجتمع الدولي».

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