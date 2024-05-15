باحث: إسرائيل لم تبدأ عملية موسعة برفح الفلسطينية.. ومواقف أمريكا متناقضة

كشف محمد مرعي، كبير باحثي المركز المصري للفكر والدراسات، عن آخر التطورات الجارية في مدينة رفح الفلسطينية الآن، قائلا إن إسرائيل ما زالت مستمرة في عملياتها العسكرية، ولم تبدأ حتى الآن في عملية واسعة للتجمعات السكنية في منطقة وسط المدينة تحديدا.

تأجيل إسرائيل إجراء عملية اقتحام واسعة

أضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، تقديم الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية «DMC»، أن هناك حديث إسرائيلي وأيضا أمريكي، حول تأجيل إسرائيل إجراء عملية اقتحام واسعة، لحين زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي، التي من المقرر لها الأحد المقبل.

وتابع: «هناك العديد من الأمور على أرض الواقع، تعكس تناقض الموقف الأمريكي، إذ أن أمريكا تعلن رفضها شروع إسرائيل في القيام بعملية عسكرية واسعة في رفح الفلسطينية، لما لها من تأثيرات على الحالة الإنسانية والوضع المأساوي الموجود بالفعل».

موقف مصر الثابت تجاه نوايا إسرائيل

وأكد: «ما تقوم به إسرائيل الآن في رفح الفلسطينية، مناقض ومخالف للقانون الدولي، والموقف المصري يرفض العملية العسكرية الإسرائيلية، فضلا عن رفض التنسيق مع إسرائيل، فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».