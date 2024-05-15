بايدن يدعو ترامب لمناظرته.. والأخير: «جو» لا يستطيع الجمع بين جملتين

عرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، على منافسه في الانتخابات الأمريكية المقبلة دونالد ترامب، أن يناظره مرتين عبر الشاشات في يونيو وسبتمبر المقبلين.

وجاء الاقتراح من قبل حملته الانتخابية إلى لجنة المناظرات الرئاسية المكونة من الحزبين الديمقراطي الذي يتبع له بايدن، والجمهوري الذي يتبع له ترامب.

بايدن يدعو ترامب لإجراء مناظرة قبل الانتخابات المقبلة

وقال بايدن في فيديو له على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، إنه على استعداد لمناظرة ترامب مرتين قبل الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن ترامب خسر أمامه مناظرتين في انتخابات عام 2020 التي أوصلته إلى البيت الأبيض على حساب ترامب.

Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hasn’t shown up for a debate.



Now he’s acting like he wants to debate me again.



Well, make my day, pal. pic.twitter.com/AkPmvs2q4u — Joe Biden (@JoeBiden) May 15, 2024

وأضاف في مقطع الفيديو: «منذ آخر مناظرة التي هزمت فيها ترامب وهو يتظاهر أنه يريد الوقوف أمامي مجدداً.. حسنا لنفعل ذلك يا صديقي، ونحدد ميعاد.. أنا سمعت أنك إجازة يوم الأربعاء».

ترامب يقبل عرض بايدن

من جانبه، رد ترامب على الفورعلى عرض بايدن، وقال لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية متهكما على الرئيس الحالي: «جو بايدن المحتال هو أسوأ شخص ناظرته على الإطلاق.. إنه لا يستطيع الجمع بين جملتين دون أن يتلعثم».

وأضاف: «أنا موافق على إجراء المناظرة حتى لو أجريت عبر مكاتب لجنة المناظرات الرئاسية التي يسيطر على الحزب الديمقراطي بشكل كامل المشكوك في نزاهتها، والتي تم ضبطها تغش في وقت سابق».

وتابع ساخراً: «أنا جاهز للذهاب الى المناظرة.. والتواريخ التي اقترحوها جيدة.. في أي مكان ووقت.. لنرى ما إذا كان جو يستطيع الوصول إلى منصة التتويج».