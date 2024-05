بايدن يدعو ترامب لمناظرته.. والأخير: «جو» لا يستطيع الجمع بين جملتين

عرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، على منافسه في الانتخابات الأمريكية المقبلة دونالد ترامب، أن يناظره مرتين عبر الشاشات في يونيو وسبتمبر المقبلين.

وجاء الاقتراح من قبل حملته الانتخابية إلى لجنة المناظرات الرئاسية المكونة من الحزبين الديمقراطي الذي يتبع له بايدن، والجمهوري الذي يتبع له ترامب.

وقال بايدن في فيديو له على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، إنه على استعداد لمناظرة ترامب مرتين قبل الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن ترامب خسر أمامه مناظرتين في انتخابات عام 2020 التي أوصلته إلى البيت الأبيض على حساب ترامب.

Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hasn’t shown up for a debate.



Now he’s acting like he wants to debate me again.



Well, make my day, pal. pic.twitter.com/AkPmvs2q4u