«الجيل» يتهم إسرائيل بالكذب والتضليل ويحمل أمريكا مسؤولية الإبادة في غزة

اتهم ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وزير خارجية إسرائيل بالكذب والتضليل وخداع العالم، بتحميله مصر عدم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة في حين أن اسرائيل هي المسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطين، ولديها السيطرة على عدة معابر بينها وبين فلسطين فلماذا لم تقم بفتح هذه المعابر وإدخال المساعدات.

الإدارة الأمريكية وعلاقتها بالجرائم ضد الفلسطينيين

أكد رئيس حزب الجيل، تأييد حزبه للدولة المصرية في رفضها التنسيق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت معبر رفح من الجانب الفلسطيني واستولت عليه ورفعت العلم الإسرائيلي، في انتهاك واضح للقانون الدولية وقرارات الشرعية الدولية لتستكمل به الحصار الظالم لتجويع وتعطيش الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشدد الشهابي، على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب بذلك الحصار القاتل جريمة الإبادة الجماعية، منوها بأنها هدفه النهائي، محملا الإدارة الأمريكية مسئولية كل الجرائم التي ارتكبت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينين منذ السابع من أكتوبر، مؤكدا أنها وحدها القادرة على الضغط على إسرائيل ووقف الحرب وفك الحصار القاتل على المدنيين العزل.

الوقوف مع الدولة لمنع تصفية القضية الفلسطينية

أشار رئيس حزب الجيل، إلى أن مصر بكل مكوناتها وتفاصيلها وأحزابها ونقاباتها المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني، تقف بقوة من الدولة المصرية والقيادة السياسية وهي تدافع عن أشقائنا في فلسطين، وتعمل على وقف الحرب، وتقف بصلابة لمنع تصفية القضية الفلسطينية، وتطالب بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.