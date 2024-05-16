خالد أبو بكر: قمة البحرين نجحت.. وكلمة الرئيس السيسي قوية وبليغة

أكد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، أن الجامعة العربية تلعب دورا قويا ومهما في سبيل دعم القضايا العربية المختلفة، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين نجحت في تنظيم هذه القمة، واجتماعات اليوم في حد ذاتها رسالة قوية ووجود كل هؤلاء القادة بسبب العروبة رسالة قوية وهامة.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة قوية وبليغة، حيث جدد التأكيد على موقف مصر الثابت، فعلاً وقولاً، برفض تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين.

مواجهة بين الإعلام المصري والعبري

وأشار إلى أنه يبدو أننا بصدد مواجهة إعلامية مصرية عبرية، وأبواق خارجية أخرى، فنحن أمام نوع من أنواع السجال للخطاب الرسمي المصري والإعلام العبري خلال الفترة المقبلة.

زيارات ملك البحرين لمصر

وتابع: «ملك البحرين يأتي لمصر بشكل دائم ولديه محبة خاصة في قلوب الكثير من الشعب المصري.. وهو يقضي الصيف في مصر والشتاء في شرم الشيخ، وهو صديق شخصي لكثير من المصريين».