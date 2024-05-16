«الأونروا»: غزة أمام كارثة كبرى بسبب قرب نفاد المواد الغذائية

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم منظمة الأونروا، إنه لا مكان آمن في قطاع غزة، مشيرا إلى مقتل 189 من موظفي الأمم المتحدة بالأونروا، وهذا الرقم لم يحدث منذ إنشاء المنظمة.

وذكر أن هناك أكثر من نصف مليون فلسطيني تحركوا باتجاه منطقة المواصي، وسط مدينة رفح الفلسطينية لسوء الأوضاع.

قطاع غزة أمام كارثة كبرى

وأضاف «أبو حسنة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن المواد الغذائية تنفذ بصورة كبيرة، والشعب الفلسطيني أمام أيام وساعات حاسمة إذا لم يتم إدخال المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، سيكون القطاع أمام كارثة كبرى لا قبل لأحد بها.

وأشار إلى أنه بالنسبة لقضية الاتهامات الموجهة لعاملي منظمة الأونروا كان هناك لجنة برئاسة وزير الخارجية الفرنسية، وأثبتت أن للأونروا آليات للمحاسبة في موضوع القيادية والانتماءات السياسة غير موجودة في أي منظة أخرى، والمنظمة تسير وفق قوانين الأمم المتحدة.