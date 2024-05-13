جمعية رجال الأعمال: نركز على تعزيز الصناعة الوطنية لترشيد العملة الأجنبية

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، وجود العديد من المستهدفات من أجل تعزيز الصناعات الوطنية عبر تطوير فكر القطاع الخاص، وفق لتكليفات مستدامة من القيادية السياسية من أجل توفر بيئة جاذبة وبيئة صناعية توطن الصناعة المصرية، الأمر الذي سينعكس بالأخير على الناتج الإجمالي، كون الصناعة هي قاطرة التنمية.

الدول تسعى لتقليص الآثار السلبية الخاصة بتداعيات الأزمات الاقتصادية

وأضاف «المنزلاوي»، في تصريحاته عبر فعاليات مؤتمر «الاستثمار والصناعة والتصدير.. المثلث الذهبي»، أن أي دولة تسعى بتقليص الآثار السلبية الخاصة بالتداعيات العالمية الراهنة، كما أن مصر تملك مزيدا من الموارد والمصادر المعززة من أجل إطلاق القطاع الصناعي، بما في ذلك البنية التحتية المناسبة، والموارد الطبيعية، وكذا الانفتاح علي الأسواق الخارجية والإقليمية، ما سيساعد في تحقيق تنمية شاملة مستدامة.

مؤتمر الاستثمار والصناعة والتصدير

وأوضح أن إطلاق المؤتمر يسعي القائمين عليه التركز على تعزيز الصناعة الوطنية وترشيد الواردات، وكذا تقليل إهدار العملة الأجنبية، كما ينبغي على الجهات المعنية الخروج بالتوصيات الواضحة والمحددة من أجل معاونة صناع القرار من أجل اتخاذ ما يلزم في تطوير ودعم الصناعة المصرية.