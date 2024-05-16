وزير الخارجية الأسبق: مصر حققت التوازن بين مصالحها ومبادئها في الأزمة الروسية الأوكرانية

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق، إنّ المنطقة تشهد محددات جديدة تختلف عن تلك التي كانت موجودة منذ سنوات، أهمها النصر منقوص، والهزيمة غير كاملة، وإطالة أمد الأزمات، وهو ما يتطلب تعاملا مختلفا تماما، عن أي دُور في السنوات السابقة.

وأضاف «العرابي» في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»: «تحركنا في هذا الإطار، بقدر كبير من الرغبة في تقصير مدة الأزمة، لأن هذا الأمر في حد ذاته، له أعباء اقتصادية كبيرة، فأزمات مثل أوكرانيا وغزة وباب المندب حروب، تأثرت مصر اقتصاديا بها، وبالتالي، فإن الدور يختلف في هذا الإطار».

وتابع: «هناك مسؤولية متعلقة بتحقيق التوازن بين أمرين، هما المصالح والمبادئ، ومصر مارستها في الأزمة الأوكرانية بدقة شديدة جديدة، فقد انتصرت مصر لمبادئها ومصالحها، صوتت ضد الحرب، لكنها لا تستطيع في الوقت ذاته أن تفقد شريكا كبيرا مثل روسيا أو أوكرانيا».