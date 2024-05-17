نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد عادل إمام.. «شكرا يازعيم»

تحولت صفحات السوشيال ميديا لنجوم الفن إلى برقيات تهنئة للزعيم عادل إمام، احتفالا بعيد ميلاده الـ84 وجاءت التهاني كالتالي:

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد عادل إمام

وكتبت «لطيفة»، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، احتفالا بعيد ميلاد عادل إمام قائلة: «أقولك إيه ولا إيه ولا إيه، كل ثانية وانت طيب على قد ما أسعدتنا وضحكتنا وعلمتنا وفرحتنا، ووعتنا ووعيت أجيال أنت رمز، أنت مدرسة أنت زعيم الفن.. بحبك من أول يوم في حياتي لآخر يوم في حياتي.. باحبك وباحترمك».

وأضافت «لطيفة»: «انت من أكتر الناس اللي وقفوا معايا من أول ما جيت مصر، ونصحوني ووعوني وأنا سمعت كلامك.. ربنا يحميك ويحافظ عليك ويطول في عمرك ويخليك لينا يا رب.. بحبك».

وهنأته صفاء جلال عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلة:كل سنه وانت طيب يا زعيم عيد ميلاد الزعيم عادل امام ربنا يديك الصحه وطول العمر ويسعدك زي ما أسعدتنا.

كما هنأت الفنانة الشابة ياسمين جمال الفنان عادل إمام: «كل سنة وكل لحظة وحضرتك طيب وبخير وصحة وسعادة دايما يارب».

كما قام المركز الكاثوليكي بتهنئته عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «الفنان عادل إمام نصف قرن من الزعامة الفنية، فهو زعيم الفن وحريف السينما والمتربّع على عرش السينما والمسرح والتلفزيون وصاحب الموهبة المستمرة، إنه ليس مجرد فنان يسعد جمهوره لكنه وطني أصيل تشغله قضايا وهموم بلده مصر ومواطنيها، وكان يهتم بعدم التمييز بين الناس من حيث الدين والجنس والمستوى الاجتماعي».

وأضاف: «كل عام وفناننا عادل إمام الرائع والمحترم والمبدع بخير وسلام وصحة وسعادة وبركة، نشكره على كل ما قدّمه لنا من إبداعٍ وفنٍ رائع ومميز حتى أنه كان يخاطر بحياته من أجل وطننا العزيز، عندما كان يتناول قضايا شائكة تمس الإرهاب والتطرف، نطلب من الله أن يباركه ويحفظه من كل سوء ويمنحه العمر الطويل لإسعاد جمهوره الراقي الأب بطرس دانيال».