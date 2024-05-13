أشرف زكي: «اللي عايز يعرف تاريخ مصر يتفرج على أفلام عادل إمام»

هنأ الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ84، قائلاً: «اللي عايز يعرف تاريخ مصر يتفرج على أفلام عادل إمام».

وأضاف أشرف زكي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن رحلة الزعيم عادل إمام متميزة جدًا وممتعة فهو يحظى بشهرة عالمية، معقبًا: «عادل إمام واحد من الأسماء القليلة على مستوى العالم اللي عمل تاريخ لنفسه».

الحالة الصحية لعادل إمام

وعن صحة الزعيم عادل إمام، أشار نقيب المهن التمثيلية، إلى أنه على تواصل دائم معه، فهو يتمتع بصحة جيدة، قائلاً: «عادل إمام صحته زي الفل».

وتابع: «أحيانا ألاقي الفنان عادل إمام بيتصل بي ويطمئن على صحتي وأحيانًا أخرى يوصيني على الممثلين».

احتفالية في عيد ميلاد الزعيم

واختتم أشرف زكي: «أتمنى تنظيم احتفالية كبيرة تليق بنجومية وتاريخ الفنان عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده هذا العام، فعلاقته بالجميع طيبة وعلى مسافة واحدة من الكل».